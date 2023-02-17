Артемов о фальсификате сыра в ОКБ: Каждая четвертая проба для соцсферы выявляет некачественность

В Рязанской области усилили контроль за качеством продуктов питания, поставляемых для учреждений социальной сферы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если ситуация с поставками фальсифицированного сыра повторится, ООО «Фрутлидер» внесут в список недобросовестных поставщиков. Больше организация не сможет участвовать в торгах, работать с государственными и муниципальными учреждениями. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов.

«Это первая за долгое время, но скорее всего не последняя такая история. Проблема поставок некачественных продуктов в учреждения социальной сферы стоит остро. Лаборатория управления ветеринарии выявляет нарушения практически в каждой четвертой исследуемой пробе», - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что рязанская ОКБ заключила госконтракт на поставку полутвердых сыров с ООО «Фрутлидер». В соответствии с договором компания отгрузила больнице 121 кг сыра. Но позже оказалось, что имеет признаки фальсификата. Поставщика оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Позже ООО в полном объеме заменило поставленные продукты на качественные.

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