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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:29

Над Рязанской областью может появится северное сияние

Астрономы-любители ожидают, что его можно увидеть до конца суток
Источник:kp.ru
16 февраля в Рязанской области может появится северное сияние.

16 февраля в Рязанской области может появится северное сияние.

Астрономы-любители ожидают появления в небе над Рязанской областью северного сияния. В группе «Rznastro | Астрономия | Рязань» сообщают, что увидеть редкое явление, вполне возможно, удастся до конца суток 16 февраля.

«Следите за северным направлением, если у вас ясное небо», - обратилась администрация сообщества к подписчикам.

Минувшей ночью жители разных регионов уже сообщали о мощном северном сиянии, в том числе на тех широтах, где его обычно не наблюдают.