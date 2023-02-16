Над Рязанской областью может появится северное сияние

16 февраля в Рязанской области может появится северное сияние.

Астрономы-любители ожидают появления в небе над Рязанской областью северного сияния. В группе «Rznastro | Астрономия | Рязань» сообщают, что увидеть редкое явление, вполне возможно, удастся до конца суток 16 февраля.

«Следите за северным направлением, если у вас ясное небо», - обратилась администрация сообщества к подписчикам.

Минувшей ночью жители разных регионов уже сообщали о мощном северном сиянии, в том числе на тех широтах, где его обычно не наблюдают.