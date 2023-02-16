«Выкатили синюшного папу, не загримированного». Потерявшая отца женщина рассказала о поборах в рязанском морге

Рассказчица утверждает, что изначально в морге горбольницы №11 с нее потребовали 12 тыс. рублей за бесплатные услуги.

Рязанка, потерявшая отца, рассказала о поборах в патологоанатомическом отделении горбольницы №11. Она утверждает, что в морге ей пришлось торговаться и ругаться с персоналом в день похорон родителя.

По словам женщины, «ритуальщики» предупредили ее, что за мытье, бритье, одевание, бальзамирование и наложение грима на умершего с нее потребуют 12 тыс. рублей, но можно договорится на 5 тыс.

«Договариваться пришлось очень тяжко и нервно. Санитарка с надменным видом и скандальной наружности улетела и сказала что попробует что-то сделать. Через 5 минут сумма снизилась с 12000 до 8500», - вспоминает Ольга Че, сравнивая происходящее с рынком.

Далее, по версии рассказчицы, муж пришел к заместителю главного врача и услышал от нее, что «данные процедуры проводятся бесплатно». Руководительница позвонила заведующему отделением и якобы указала, что вновь поступает жалобы на его сотрудников, которые «в очередной раз пытаются содрать деньги за услуги, которые по закону являются бесплатными».

«15.02.23 я должна была забрать близкого человека нарядного и накрашенного. Мне выкатили синюшного папу, не загримированного. Ругаться в день похорон не было ни времени, ни сил», - высказалась рязанка.

Женщина сообщила, что написала заявление в министерство здравоохранения, намерена обратиться в прокуратуру и к губернатору.