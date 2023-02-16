С парковки у гипермаркета «Глобус» в Рязани массово эвакуируют машины нарушителей

Рязанцы сообщили об эвакуации машин с парковки «Глобуса». Фото: ПУВР | Юлия Викторова.

Днем 16 февраля с парковки у гипермаркета «Глобус» в Рязани эвакуируют автомобили. Такой информацией поделилась в сообществе ПУВР рязанка Юлия Викторова.

«За сорок минут минус шесть автомобилей. А народ под знак все паркуется и паркуется», - написала рязанка, прикрепив фото.

Отметим, что речь идет о знаке «Парковка» с табличкой «Место для инвалидов».

Днем ранее точно такая же ситуация произошла на парковке у ТРЦ «Премьер», где места для инвалидов освобождали от автомобилей (читать подробнее).

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