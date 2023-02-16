ООО «Фрутлидер» оштрафовали на 300 тысяч рублей за поставку фальсифицированного сыра в рязанскую ОКБ

Суд в Рязани назначил 300 тысяч штрафа поставщику фальсифицированной продукции в ОКБ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 300 тысяч рублей мировой судья судебного участка №11 Рязани оштрафовал ООО «Фрутлидер» за поставку фальсифицированного сыра в областную клиническую больницу, сообщает УФАС по Рязанской области.

Установлено, что ОКБ заключила госконтракт на поставку полутвердых сыров с ООО «Фрутлидер». В соответствии с договором компания отгрузила больнице 121 кг сыра. Но в ОКБ усомнились в качестве товара и направили всю партию для исследования на фальсификат. Специалисты проверили и выяснили, что сыр не соответствует предъявляемым к нему требованиям по жирно-кислотному составу.

Мировой судья признал поставщика виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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