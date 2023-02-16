В Рязанской области увеличат вознаграждение за отстрел лис

В Рязанской области увеличат вознаграждение за добычу лисицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Рязанской области планирует увеличить вознаграждение за добычу лисицы. Опубликован проект документа. Если его примут, за одну тушку будут платить 1045 рублей вместо 750 рублей.

В обосновании сказано, что охотники ежегодно приносят в районные ветеринарные станции не более 700 лисьих тушек:

«Поэтому считаем необходимым увеличить размер денежного вознаграждения за счет снижения численности животных, подлежащих добыче», - отмечает разработчик.

Кроме того, закон теперь будет распространятся и на добычу дикой, в том числе синантропной, птицы. По 355 рублей заплатят за тушку дикой птицы для проведения мониторинговых лабораторных исследований по поводу высокопатогенного гриппа птиц.

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