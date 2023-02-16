В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с четырьмя погибшими в Михайловском районе

Следователи ищут очевидцев трагической аварии с четырьмя погибшими, произошедшей 10 февраля в Михайловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Страшная авария случилась около 22:50 часов на 219-м километре дороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 40-летний водитель фуры Scania с полуприцепом столкнулся с легковым авто Lada Priora. В результате аварии 27-летний житель Волгоградской области за рулем отечественной легковушки и трое его пассажиров, одному из которых было 22 года, а двум другим – по 21 году, погибли на месте от полученных травм.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, обращаться по телефону: (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.