Пять добровольцев отправились в зону СВО из Шацка Рязанской области

В Рязанской области пять мужчин отправились на СВО. Фото: издательство "Пресса".
Пятеро добровольцев из Щацка и поселка Чучково отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.
«Все пришли поддержать их добрыми словами и теплыми объятиями. Желаю бойцам удачной службы, смело преодолевать трудности и поскорее вернуться домой», - цитирует военкома по Шацкому и Чучковскому районам Рязанской области Олега Пронина «Пресса».
Во время торжественных проводов глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин вручил добровольцам посылки с предметами первой необходимости.
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