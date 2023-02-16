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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:15

Пять добровольцев отправились в зону СВО из Шацка Рязанской области

Провожали мужчин чиновники и местные жители
Источник:kp.ru
В Рязанской области пять мужчин отправились на СВО. Фото: издательство "Пресса".

В Рязанской области пять мужчин отправились на СВО. Фото: издательство "Пресса".

Пятеро добровольцев из Щацка и поселка Чучково отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.

«Все пришли поддержать их добрыми словами и теплыми объятиями. Желаю бойцам удачной службы, смело преодолевать трудности и поскорее вернуться домой», - цитирует военкома по Шацкому и Чучковскому районам Рязанской области Олега Пронина «Пресса».

Во время торжественных проводов глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин вручил добровольцам посылки с предметами первой необходимости.

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