Активисты усомнились в законности строительства коттеджей у «Соснового бора» под Рязанью. Фото: ОНФ

Возле бывшего санатория «Сосновый бор» под Рязанью, на берегу реки Старицы, появились три частных коттеджа. Активисты Народного фронта усомнились в законности их строительства и обратились по этому поводу в органы власти.

Со слов местных жителей общественники сообщили о том, что дом построены на земле, которая раньше принадлежала санаторию, и попросили областное минимущество дать разъяснения.

«Принадлежала ли территория, на которой сейчас находятся коттеджи «Сосновому бору» и, если да, сообщить на каких условиях она была отчуждена», - так сформулирован вопрос.

Еще одно обращение адресовано природоохранной прокуратуре. По словам активистов, «забор, которым окружены строения, препятствует доступу к реке »

Напомним, «Сосновый бор» обещают открыть вновь в мае 2023 года. Он будет работать как социально-реабилитационный центр.