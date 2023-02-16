Прокурором Рязанской области может стать 40-летний саратовец Андрей Кулагин

Прокурором Рязанской области может стать Андрей Кулагин.
Новым прокурором Рязанской области может стать 40-летний Андрей Кулагин, сообщает «Новая». В настоящее время старший советник юстиции занимает должность заместителя прокурора Республики Крым (с 2021 года).
Ранее сообщалось о возможной отставке нынешнего прокурора Рязанской области Ивана Панченко. Однако в самом ведомстве эту информацию не подтвердили, как и не опровергли.
Андрей Кулагин родился в 1982 году в Саратове. Там же получил юридическое образование и начинал прокурорскую карьеру.
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