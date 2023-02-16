Жесткое лобовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Михайловском районе

На трассе в Михайловском районе столкнулись Nissan и Skoda Fabia.
Вечером 15 февраля у поворота на село Лобановские Выселки Михайловского района произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в Skoda Fabia.
В результате дорожного происшествия водители получили травмы.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.
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