К 2025 году Свято-Успенский Вышенский монастырь в Рязанской области полностью отреставрируют

Свято-Успенский Вышенский монастырь через два года отреставрируют до конца. Фото: страница ВКонтакте Артема Бранова.

Свято-Успенский Вышенский монастырь в Рязанской области собираются отреставрировать до 400-летие со дня своего основания, которое будет в 2025 году. Об этом заявил вице-губернатор региона Артем Бранов.

По словам вице-губернатора, этот монастырь - точка притяжения для паломников со всего света, так как в нем находятся мощи святителя Феофана Затворника.

Бранов озвучил необходимость завершения длящихся несколько лет работ к грядущему юбилею обители. В частности, остался вопрос водоснабжения и благоустройство территории. Поэтому, утверждает чиновник, нужно тесно взаимодействовать с министерством культуры РФ, Рязанской и Скопинской епархиями.

Так, в ходе встречи вице-губернатора с епископом Скопинским и Шацким Питиримом и игуменьей обители Верой было принято решение о ежемесячном проведении строительных штабов.

- Древняя обитель должна подойти к своему 400-летию полностью и качественно отреставрированной, - подчеркнул Бранов.