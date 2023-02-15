На 52-м году жизни скончался солист ансамбля народной песни «Рязаночка» Игорь Лазарев

Умер рязанский солист ансамбля народной песни «Рязаночка». Фото: МБУК "МКЦ г.Рязани" ВКонтакте.

Умер 52-летний солист ансамбля народной песни «Рязаночка» Игорь Лазарев. Об этом сообщила группа Муниципального культурного центра Рязани в соцсети ВКонтакте.

Как сообщает муниципальный центр, мужчина с высоким чувством общественного долга беззаветно служил своему любимому делу и глубочайше был предан профессии.

- Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, он посвятил себя народному музыкальному искусству, щедро даря окружающим свой талант и вдохновение...Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в печальном посте.