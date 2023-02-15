С парковки «Премьера» в Рязани эвакуаторы массово увозят автомобили

С «Премьера» увезли автомобили на эвакуаторах. Фото: пользователь ВК Ирина Осипова.

Автомобили припарковавшихся в местах для инвалидов начали массово забирать на эвакуаторах. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Рязани» в среду,15 февраля.

Сообщается, что автомобили увезли с парковки торгово-развлекательного центра «Премьер». Рязанцев попытались предупредить, чтобы те скорее забрали свои машины.

«Ну наконец и там начали. Прекрасные новости», - порадовался житель Рязани в комментариях.