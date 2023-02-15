В Дягилеве рязанка упала с пятого этажа на кондиционер вечером 14 февраля.
Поздним вечером 14 февраля в Дягилеве на окраине Рязани 18-летняя девушка выпала из окна пятом этаже. Рязанке удалось спастись, зацепившись за кондиционер, установленный этажом ниже.
В комментариях паблика «Дягилево ВКонтакте» уточнили, что девушка долго просидела на кондиционере, а в квартиру на четвертом этаже ее не пустили просто потому, что так никто не проживает.
По информации Ya62, девушку госпитализировали в рязанскую ОКБ с диагнозом переохлаждение.
По предварительным данным, упала она в результате несчастного случая.
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