В Дягилеве рязанка упала с пятого этажа на кондиционер вечером 14 февраля.

Поздним вечером 14 февраля в Дягилеве на окраине Рязани 18-летняя девушка выпала из окна пятом этаже. Рязанке удалось спастись, зацепившись за кондиционер, установленный этажом ниже.

В комментариях паблика «Дягилево ВКонтакте» уточнили, что девушка долго просидела на кондиционере, а в квартиру на четвертом этаже ее не пустили просто потому, что так никто не проживает.

По информации Ya62, девушку госпитализировали в рязанскую ОКБ с диагнозом переохлаждение.

По предварительным данным, упала она в результате несчастного случая.

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