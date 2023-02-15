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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:15

Пострадавшим от аварии на теплосетях в Рязани перерасчет сделают в феврале

Вся информация по перерасчету готова и находится в КВЦ
Источник:kp.ru
Пострадавшим от аварии на теплосетях в Рязани перерасчет сделают в феврале.

Пострадавшим от аварии на теплосетях в Рязани перерасчет сделают в феврале.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пострадавшим от коммунальных аварий на теплосетях Рязани сделают пересчет в феврале. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Жители пожаловались в социальных сетях, что в платежках за январь нет строки с перерасчетом за дни, когда из-за аварии в домах не было ни тепла, ни горячей воды.

Малков поручил мэру Елене Сорокиной проконтролировать вопрос перерасчета. Сама же чиновница заверила, что информация по домам, где нужно перерасчитать плату, готова и направлена в Кустовой вычислительный центр (КВЦ).

«До конца февраля жители получат перерасчет», - сказала Сорокина.

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