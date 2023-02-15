Гендиректора фирмы, поставившей в Рязань машины для уборки города, оставили в СИЗО

Гендиректора фирмы «ФГК», поставившей в Рязань дорожные машины, Евгения Алексеева оставили в СИЗО.

Рязанский областной суд оставил в СИЗО генерального директора ООО «ФГК» (Санкт-Петербург) Евгения Алексеева. Это один из подозреваемых по делу о закупке машин для Дирекции благоустройства города.

Решение заключить Алексеева под стражу ранее принял Железнодорожный районный суд Рязани. Вышестоящая инстанция посчитала его обоснованным.

Уголовное дело, по которому проходит коммерсант, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, закупка техники проводилась по завышенной цене, а техническое задание было составлено под конкретную фирму. Ущерб бюджету оценивается в сумму более 15 млн рублей.

По делу также проходит экс-советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев и глава управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак. Первый заключен под стражу, второй - под домашним арестом. Всего сообщалось о задержании семи подозреваемых, трое их которых в СИЗО.