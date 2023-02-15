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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:09

Мобилизованным рязанцам, всем участникам СВО и их семьям расширили меры поддержки

Поддерживать участников специальной военной операции будут бесплатной юридической помощью, путевками в детские лагеря и т.п.
Источник:kp.ru
В Рязанской области меры поддержки для мобилизованных расширят на всех участников СВО.

В Рязанской области меры поддержки для мобилизованных расширят на всех участников СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меры поддержки мобилизованным рязанцам, а также всем участников СВО и членам их семей расширят. Об этом стало известно после того, как региональном правительстве чиновники одобрили ряд законопроектов.

Речь идет о бесплатной юридической помощи, предоставлении социальных услуг, оздоровлении в реабилитационном центре, а также первоочередном праве на получение путевок в детские лагеря отдыха.

По словам губернатора Павла Малкова, меры поддержки готовятся на основе обращений рязанцев, в том числе в многофункциональный семейный центр.

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