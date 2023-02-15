Штормовой циклон в силе. Рязанцев 16 февраля и в последующие дни ждут снег, ветер и туманы

Рязань в скором времени может накрыть штормовой циклон с сильным снегом, ветром и туманом. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В четверг, 16 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью и дне небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

На дорогах 16 февраля прогнозируется гололедица и северный ветер, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -12... -7 градусов, днем -9... -4 градуса.

В последующие дни, вплоть до 19 февраля, в Рязани и области также ожидается сильный снег, ветер и туман, если верить данным специалистов центра «Фобос». Все дело в штормовом циклоне.

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Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!