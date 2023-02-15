Депутат Госдумы РФ Хубезов добился блокировки группы, работавшей под его именем

В блокировке «фейковая» страница пробыла недолго.

Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Дмитрий Хубезов добился блокировки группы «Хубезов. Мнение». Там публиковались тексты якобы от его имени, но сам депутат заявил, что никакого отношения к группе не имел и не имеет.

«В социальной сети ВК обнаружил сообщество https://vk.com/rzn_one, к которому я не имел и не имею никакого отношения. На использование моего имени и иной информации разрешение не давалось», - заявил Хубезов на личной странице «ВКонтакте».

Депутат рассказал, что направил администрации сайта запрос на блокировку страницы как «фейковой», и ее оперативно закрыли. Впрочем, ненадолго: сообщество уже разблокировано, но теперь работает под другим названием - «Рязанская власть. Мнение».