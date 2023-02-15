Металл, коряги, дреды. Пронский скульптор открыл выставку в рязанском «Фотодоме»

Пронский скульптор открыл выставку в рязанском «Фотодоме» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 14 февраля, в рязанском «Фотодоме» состоялось открытие выставки фотографии и скульптур пронского мастера Антона Лытаева.

Экспозиция «Ритм. Пространство. Форма» знакомит посетителей с концептуальным видением художника. В трех залах представлены несколько десятков его работ, выполненных, не выходя за пределы своей мастерской. Это композиции из металла, дерева, природных материалов и даже… дредов. Параллельно автор представляет свои фотоработы, где центром композиции выступают его же скульптуры. В результате посетитель попадает в некое пространство, где каждая деталь имеет значение и дополняет смыслом общую картину восприятия.

Антон Лытаев признается, что его фотографии рождаются «обычно между делом»:

- Вижу отличный план, интересный ракурс, восхитительно падающий луч света, достаю телефон.

Пронский художник начал заниматься скульптурой 12 лет назад. Его первым учителем стал известный рязанский резчик по дереву Александр Зимин. Хотя сам Антон уверен, что скульптуре невозможно научить. Уже через полгода занятий начинающий скульптор завоевал второе место на фестивале в другом регионе. Позже он увлекся работой с металлом, работая подмастерьем и обрабатывая бронзу у мастера Андрея Балашова в московской художественной академии. Вскоре Антон построил свою мастерскую и полностью посвятил себя творчеству.

- Для создания своих работ использую иногда и то, что подворачивается под руку. Например, катался с детьми по лесу на велосипедах, увидел корягу и решил ее привезти домой. Надо обладать некоторой долей безумия, чтобы такую неудобную вещь везти домой на велосипеде, - рассказал он.

Выставка будет работать до 4 марта, вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Стенд "Игрушки" Фото: Анастасия КУДРЯШОВА