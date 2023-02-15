Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими в Михайловском районе

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП. Об этом сказано на сайте ведомства 15 февраля.

Трагедия случилась в Михайловском районе Рязанской области 10 февраля около 22:50. По предварительной информации полиции, на 219-м километре трассы Р-22 «Каспий» 40-летний мужчина под управлением грузовика с полуприцепом Scania врезался в легковушку Lada Priora, за рулем которой сидел 27-летний волгоградец.

В результате происшествия все, кто сидел в легковом автомобиле - водитель, 21-летний, 22-летний, и 21-летний пассажиры - скончались на месте от полученных травм.

В УМВД просят располагающих какой-либо информацией по этой аварии обратиться по телефону +7 (4912) 44-46-08 или по улице Фирсова, 12 корпус 1.