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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:34

В школу №75 в Рязани выехала Росгвардия из-за появления постороннего мужчины

Силовики проверили рязанца, но ничего запрещенного у него не нашли, общественный порядок он не нарушал
Источник:kp.ru
В рязанской школе № 75 сработала тревожная кнопка, на место выезжали сотрудники Росгвардии.

В рязанской школе № 75 сработала тревожная кнопка, на место выезжали сотрудники Росгвардии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 15 февраля в школу №75 города Рязани, расположенную на Васильевском проезде, прибыли сотрудники отдела Росгвардии Рязанской области. Причина оперативного выдвижения силовиков в учебное заведение – сигнал тревожной кнопки.

По информации rzn.инфо, «посторонним мужчиной» оказался разносчик рекламных буклетов. Росгвардейцы ничего запрещенного при ем не обнаружили, общественный порядок мужчина не нарушал.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о появлении в школе №75 неизвестного мужчины с оружием.

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