На улице Интернациональной пикап сбил 32-летнюю рязанку на остановке

В Канищеве внедорожник сбил женщину на остановке. Фото: пользователь ВКонтакте Артем Агурейкин.

В Канищеве пикап сбил женщину, стоявшую на остановке. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло в Рязани рано утром, около 5:40, рядом с домом №24 корпус 1 по улице Интернациональной. По предварительной информации ведомства, 34-летний рязанец под управлением Mitsubishi L200, не справившись с управлением, влетел в остановку общественного транспорта, на которой стояла 32-летняя местная жительница.

В результате происшествия женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка, уточняются обстоятельства.

Фото с места аварии опубликованы в сообществе «Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы…».