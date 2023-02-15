Чиновник Виталий Косачев возглавил Комитет по работе с молодежью Рязанской области. Фото: молодежное правительство Рязанской области.
Виталий Косачев возглавил Комитет по работе с молодежью Рязанской области. Об этом стало известно 15 февраля во время заседания регионального правительства.
Косачев является членом президиума регионального политсовета «Единой России», где отвечает за работу с молодежью.
В министерстве образования Рязанской области возглавлял отдел поддержки молодежных и общественных инициатив.
В январе 2023 года областные чиновники опубликовали проект положения о новом органе власти в Рязанской области - Комитете по делам молодежи. Новый орган будет курировать и мобилизацию (читать подробнее).
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