Чиновник Виталий Косачев возглавил Комитет по работе с молодежью Рязанской области. Фото: молодежное правительство Рязанской области.

Виталий Косачев возглавил Комитет по работе с молодежью Рязанской области. Об этом стало известно 15 февраля во время заседания регионального правительства.

Косачев является членом президиума регионального политсовета «Единой России», где отвечает за работу с молодежью.

В министерстве образования Рязанской области возглавлял отдел поддержки молодежных и общественных инициатив.

В январе 2023 года областные чиновники опубликовали проект положения о новом органе власти в Рязанской области - Комитете по делам молодежи. Новый орган будет курировать и мобилизацию (читать подробнее).

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