Новый онкодиспансер в Рязани не получил оборудование по 31 контракту, но уже запускает линейный ускоритель

Новый онкодиспансер должны были сдать в 2022 году, но возникли проблемы с поставкой оборудования.

С 15 февраля в новом корпусе Областного онкологического диспансера в Рязани начнет работать линейный ускоритель. Об этом министр здравоохранения Александр Пшенников доложил на заседании регионального правительства 15 февраля.

«Все необходимые процедуры для запуска линейного ускорителя проведены, и сегодня первые пациенты начнут получать амбулаторно лучевую терапию», - заверил Пшенников.

При этом новый корпус онкодиспансера на улице Спортивной до сих пор не сдан в эксплуатацию. Губернатор Павел Малков сообщил, что из-за санкций непростая ситуация возникла с поставкой оборудования, нарушены логистические цепочки.

«Ожидаем поставку по 31 контракту. Работа с поставщиками выстроена. Понимание, когда это придет, есть», - произнес Пшенников.

При этом конкретных сроков министр не назвал. По его словам, минздрав на данном этапе проводит приемку работ, подрядчик устраняет выявленные недостатки. Параллельно готовятся документы для лицензирования.