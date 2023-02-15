Из Франции, Германии, США и не только… В Рязанскую область завезли 242 партии импортных пестицидов

С начала года на территорию Рязанской области завезено 242 партии пестицидов и агрохимикатов. Фото: Россельхознадзор.
С начала 2023 года в Рязанскую область завезли 242 партии пестицидов и агрохимикатов. Их общий вес составил 11394 тонны, сообщает управление Россельхознадзора.
Больше всего химикатов поступило в рязанский региона из Германии - 3842 тонны, Франции - 1579 тонн, Швейцарии - 4268 тонн. Кроме того, рязанские аграрии активно используют пестициды из США, Венгрии и Бельгии.
Исследовав в лаборатории образцы препаратов из каждой партии, специалисты не нашли нарушений требований действующих регистрационных свидетельств.
После прохождения всех необходимых процедур пестициды и агрохимикаты отправились к получателям.
13 февраля сообщалось, что на ООО «Шиловское» Рязанской области Россельхознадзор обнаружил нарушения при работе с пестицидами. Агропредприятие отнесено к категории чрезвычайно высокого риска (читать подробнее).
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