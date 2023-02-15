Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 февраля 2023 10:06

Против рязанца возбудили уголовное дело за самовольные подключения к газопроводу

Злостный неплательщик после отключений неоднократно делал «переврезку»
Источник:kp.ru

Против жителя города Рыбное, что под Рязанью, возбудили уголовное дело о самовольном подключении к газопроводу. Об этом сообщает компания «Газпром межрегионгаз Рязань», подававшая заявление о преступлении.

«Абонент был отключен от газоснабжения за долг в размере более 100 тысяч рублей, но после неоднократно незаконно подключался к системе газопотребления», - поясняет пресс-служба компании.

Упрямому неплательщику по части 1 статьи 215.3 УК РФ грозит штраф или даже лишение свободы сроком до двух лет.