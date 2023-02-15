Против рязанца возбудили уголовное дело за самовольные подключения к газопроводу

Против жителя города Рыбное, что под Рязанью, возбудили уголовное дело о самовольном подключении к газопроводу. Об этом сообщает компания «Газпром межрегионгаз Рязань», подававшая заявление о преступлении.

«Абонент был отключен от газоснабжения за долг в размере более 100 тысяч рублей, но после неоднократно незаконно подключался к системе газопотребления», - поясняет пресс-служба компании.

Упрямому неплательщику по части 1 статьи 215.3 УК РФ грозит штраф или даже лишение свободы сроком до двух лет.