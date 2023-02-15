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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:56

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании 16 февраля

Однако экстремальных морозов опасаться не стоит
Источник:kp.ru
В четверг по сравнению со средой среднесуточная температура понизится на 5 и более градусов.

В четверг по сравнению со средой среднесуточная температура понизится на 5 и более градусов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 февраля в Рязанской области похолодает. Региональное ГУ МЧС опубликовало по этому поводу метеопредупреждение, ссылаясь на данные Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В тексте сказано, что среднесуточная температура в четверг по сравнению с предыдущим днем понизится на 5 градусов и более.

Впрочем, каких-то экстремальных холодов опасаться не стоит. Согласно ранее опубликованному прогнозу, морозно будет в темное время суток: -12…-7 в ночь на 16 февраля и -16…-11 в ночь на 17-е. Днем же температура ожидается в пределах -8...-3 градусов.