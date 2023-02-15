Утром 15 февраля на площади Ленина в Рязани произошло жесткое ДТП

В центре Рязани на площади Ленина произошло серьезное ДТП. Фото: RZN_Life|@viktori8668

Утром 15 февраля в самом центре Рязани произошло жесткое ДТП. По предварительным данным столкнулись два автомобиля.

Судя по кадрам с места дорожного происшествия, машины получили серьезные механические повреждения. Кроме сотрудников ДПС ГИБДД на месте аварии работает пожарная машина МЧС.

Сведений о пострадавших в утреннем ДТП на площади Ленина к настоящему моменту не поступало. Подробности аварии уточняются.

Днем ранее в Кораблинском районе произошло ДТП с участием груженного лесовоза. КамАЗ влетел в «Макар» (подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!