Утром 15 февраля на площади Ленина в Рязани произошло жесткое ДТП

В центре Рязани на площади Ленина произошло серьезное ДТП. Фото: RZN_Life|@viktori8668
Утром 15 февраля в самом центре Рязани произошло жесткое ДТП. По предварительным данным столкнулись два автомобиля.
Судя по кадрам с места дорожного происшествия, машины получили серьезные механические повреждения. Кроме сотрудников ДПС ГИБДД на месте аварии работает пожарная машина МЧС.
Сведений о пострадавших в утреннем ДТП на площади Ленина к настоящему моменту не поступало. Подробности аварии уточняются.
Днем ранее в Кораблинском районе произошло ДТП с участием груженного лесовоза. КамАЗ влетел в «Макар» (подробнее с фото).
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