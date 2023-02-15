На трассе в Рязанской области произошло ДТП с участием груженного лесовоза.

Днем 14 февраля на трассе в Кораблинском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем груженного лесом КамАЗа не справился с управлением и врезался в грузопассажирский автомобиль «Макар».

Водитель «Макара» в ДТП под Рязанью не пострадал.

В результате дорожного происшествия водитель лесовоза получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек получили травмы.

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