При пожаре в Дубровичах с тремя погибшими выжил мужчина

Из пожара с тремя погибшими спасся один рязанец. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

Из пожара с тремя погибшими в селе Дубровичи Рязанского района Рязанской области, который произошел 14 февраля, удалось спастись мужчине. Об этом вещает телеканал ТКР.

Стало известно, что в доме после застолья отдыхали две женщины и двое мужчин. Одному удалось выжить: тот спал на террасе и почувствовал едкий запах дыма. Он не стал идти в дом, где находились его приятели, а принял решение - вызвать пожарных.

Следствие установило личности погибших. Ими оказались 52-летний домовладелец и его знакомые - 58-летняя и 47-летняя женщины.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели троих. Выживший мужчина госпитализирован.

Следователи осмотрели место ЧП, а также назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По словам соседей хозяина сгоревшего дома, тот вел маргинальный образ жизни, выпивал и приводил домой непонятных людей.