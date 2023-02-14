На шести рязанских улицах 15 февраля отключат холодную воду

Шесть рязанских улиц останутся без воды 15 февраля.
Шесть улиц Рязани 15 февраля ждет отключения холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.
Воду отключат из-за ремонтных работ на водопроводе с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
- улица 1-я Линия, дома №№28а, 30, 30а;
- улица 2-я Линия, дом №9;
- улица 4-я Линия, дом №34;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№23, 27;
- улица Пушкина, дом №39 корп. 1;
- улица Стройкова, дома №№25, 30, 34, 38.
Подвоз технической воды будет организован с 10:00 по улице Стройкова, дом №30.