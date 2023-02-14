Любой может стать автором стел на границе Рязанской области. Вот как это сделать

Всего планируется выбрать проекты для 10 въездных знаков. Фото: www.gtrkoka.ru

На границе Рязанской область вдоль дорог хотят установить новые стелы, и их автором может стать любой желающий. Агентство развития туризма объявило открытый конкурс на лучшее предложение по въездным знакам.

В группе госоргана опубликовано положение о конкурсе. Согласно условиям, участники могут подать свои проекты до 21 мая 2023 года. Подвести итоги конкурса организатор намерен 2 июня.

Всего планируется выбрать проекты для 10 въездных знаков:

- на трассе М5 «Урал» со стороны Москвы;

- на трассе М5 «Урал» со стороны Самары;

- на трассе Р22 «Каспий» со стороны Волгограда;

- на трассе Р22 «Каспий» со стороны Москвы;

- на трассе Р132 «Золотое кольцо» со стороны Тулы;

- на Егорьевском шоссе;

- на а/д Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума;

- на а/д Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород;

- на а/д Тамбов - Шацк;

- на а/д Рязань - Ефремов.

Организатор отмечает, что авторы могут предложить как индивидуальный, так и общий для всех стел архитектурно-художественный облик. Конструкцию, габариты и применяемые материалы они также определяют самостоятельно — как это сказано в положении, исходя из «экономичности, надежности и долговечности». С более конкретными требованиями к проекту и контактными данными можно ознакомиться в документе.