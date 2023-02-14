Синоптики в Рязанской области прогнозируют небольшой снег и до -6 градусов

В Рязанской области 15 февраля снова выпадет снег. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС по Рязанской области проинформировало жителей о погоде в среду, 15 февраля. Прогноз выставлен на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, пойдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица. Подует северный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В ночное время столбики термометра покажут отметки от -8 до -3 градусов. Температура воздуха по области днем составит -6...-1 градус Цельсия.

По сообщению центра погоды «Фобос», синоптики обещали дымку.