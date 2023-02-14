Рязанцу, попавшему в больницу с обморожением, ампутировали обе стопы

Пациенту Сараевской больницы, поступившему с обморожением, ампутировали ноги.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Хирурги Сараевской межрайонной больницы делали все возможное, чтобы сохранить стопы 40-летнему мужчине, но все-таки пришлось ампутировать.
«Самые печальные прогнозы оправдались. Хирурги делали все возможное, но сохранить стопы не удалось, начался процесс омертвления тканей. Решили ампутировать. В настоящее время состояние пациента стабильное, он идет на поправку», - цитирует главного врача Павла Шейдорова «Пресса».
Мужчина попал в больницу больше месяца назад. У него были глубокие обморожения.
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