Рязанцу, попавшему в больницу с обморожением, ампутировали обе стопы

Пациенту Сараевской больницы, поступившему с обморожением, ампутировали ноги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хирурги Сараевской межрайонной больницы делали все возможное, чтобы сохранить стопы 40-летнему мужчине, но все-таки пришлось ампутировать.

«Самые печальные прогнозы оправдались. Хирурги делали все возможное, но сохранить стопы не удалось, начался процесс омертвления тканей. Решили ампутировать. В настоящее время состояние пациента стабильное, он идет на поправку», - цитирует главного врача Павла Шейдорова «Пресса».

Мужчина попал в больницу больше месяца назад. У него были глубокие обморожения.

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