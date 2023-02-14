Старшеклассникам рязанской школы №11 провели «Урок жизни»

В рязанской школе с углубленным изучением отдельных предметов №11 прошел урок начальной военной подготовки с участием ветерана боевых действий ЛНР. Об этом КП-Рязань рассказали в учебном заведении.

Ученики 10 и 11-х классов приняли участие в занятии, состоявшем из двух отделений. В первой части урока ветеран боевых действий, доброволец ЛНР Андрей Бондаренко рассказал ребятам историю ополченцев Донецкого отряда и создание армии освобождения.

- Когда мы планировали эту встречу совместно с общественным объединением «Дружина», то не ожидали, что получится провести ее так ярко и интересно. Для ребят было очень ценно услышать от первого лица рассказ добровольца, узнать его опыт выживания, задать вопросы. Ребятам безумно понравилось! – поделилась завуч школы Оксана Савельева.

Вторая часть урока была посвящена практическим навыкам, которые могут пригодиться в особых экстремальных условиях. Старшеклассникам подробно показали, как разобрать и собрать автомат, как зарядить оружие, и самое главное – о правилах безопасности. Ученики закрепили навык на практике. Также ребята узнали, как уберечь себя в критической ситуации, о террористической безопасности.

После урока ребята поделились эмоциональными отзывами. В школе надеются, что подобные занятия по НВП будут проходить на регулярной основе.