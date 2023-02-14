В Рязанской области разыскивают пропавшего неделю назад 49-летнего рязанца

В Рязанской области пропал 49-летний мужчина. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Рязанской области без вести пропал 49-летний Александр Лёхов. Соответствующий пост появился 14 февраля в официальной группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что след мужчины оборвался ровно неделю назад, 7 февраля, в селе Дядьково.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Рязанец был одет в черную куртку и черные ботинки, темно-серую шапку и темно-серые спортивные штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лёхова, волонтеры просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или в полицию.