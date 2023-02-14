В Путятинском районе лис отстреливают из-за репутации «бешеных»

В Рязанской области отстреливают лис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года рязанское охотохозяйство истребило девять особей лис. Об этом пишет ИД «Пресса» 14 февраля.

Добыча лис охотниками ведется в связи с учащением в Путятинском районе набегов лис в населенные пункты, где дикие животные убивают домашнюю птицу, нанося большой урон местным жителям. Сообщается, что несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев бешенства, лисы часто являются его переносчиком.

Так, в период с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022 года, в сезон охоты на пушного зверя, охотники добыли 72 лисицы.

Исполняющий обязанности председателя Путятинского районного общества охотников и рыболовов Александр Сеняев рассказал, что, согласно правилам охоты, разрешено отстреливать лис удаленно от населенных пунктов - в 200 метрах от жилых домов, что усложняет задачу.

«По моему мнению, в сравнении с прошлым сезоном лис стало меньше. Но их активность в селах района не спадает, в поисках пропитания они выходят к людям. Помимо нас, лис отстреливают охотники, которые приобрели путевки. Точное количество добытых особей будет известно после закрытия сезона», сообщил Сеняев.