Три человека погибли при пожаре в доме в селе Дубровичи Рязанской области

В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли три человека. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 14 февраля, в Рязанской области дотла сгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в 10:43. Горел одноэтажный дом в селе Дубровичи Рязанского района. На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади. В тушении огня были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В 11:48 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку и разбирают место ЧП.

По предварительной информации ведомства, пожар унес жизни троих человек. Личности погибших устанавливаются.