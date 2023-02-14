«Муся, мы должны выиграть». Штукатур-маляр из Рязани выиграла в лотерею 5 млн рублей

Рязанский штукатур-маляр Валентина Зотова выиграла в лотерею 5 миллионов рублей. Фото: Столото.

Рязанка Валентина Зотова выиграла в очередном розыгрыше жилищной лотереи 5 млн рублей. Как рассказала организаторам лотереи победительница, в то счастливое для нее утро она села за стол с ручкой и билетом. Рядом со мной лежала кошка.

- Муся, сегодня мы должны выиграть! – сказала ей в шутку Валентина, а потом начала зачеркивать номера в билете, «будто по взмаху волшебной палочки».

Штукатур-маляр с 50-летним стажем планирует призовые деньги поделить между близкими родственниками.

А в январе другая рязанка, многодетная мама, выиграла в лотерею 1 млн рублей (читать подробнее).

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