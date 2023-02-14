Рязанские силовики ФСБ, МВД и ГИБДД вышли 14 февраля в масштабный рейд. Вот кого нашли

Силовики ФСБ, МВД и ГИБДД вышли в Рязани 14 февраля в масштабный рейд.

14 февраля сотрудники нескольких подразделений УМВД, в том числе центра по противодействию экстремизму, а также оперативники УФСБ организовали ряд рейдов, цель которых – контроль за мигрантами, их транзитный проезд через Рязанскую область.

Под проверку в Рязани попали более 60 иностранцев.

В результате рейдов силовики проверили более 60 человек, выявили следующие правонарушения:

- по линии миграционного законодательства — девять правонарушений. Четыре мигранта предоставили полиции чек-ордеры об уплате налога, подтверждающие действительность патента, с признаками подделки;

- по линии государственного автодорожного надзора — пять правонарушений.

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