В Рязанской области возобновляется движение по двум понтонным мостам через Оку

Движение по наплавным мостам в Спасском районе было закрыто с 23 декабря 2022 года.

14-15 января в Рязанской области возобновляется движение по двум наплавным мостам через Оку. Это переправы у сел Троица и Фатьяновка Спасского района, сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

Во вторник, 14 января, для транспорта и пешеходов открыт понтонный мост у Троицы. В среду, 15 января, планируется открыть мост у Фатьяновки.

«Ранее движение по вышеуказанным мостам было закрыто с 23 декабря 2022 года», - напомнили в минтрансе.