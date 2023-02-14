Двое молодых людей на «Ладе» влетели под «Газель» на рязанском участке М-5.

13 февраля на М-5 «Урал» в Рязанском районе «Лада» столкнулась с «Газелью». В результате ДТП пострадали двое молодых людей, сообщает региональное УМВД.

Авария случилась примерно в 10:26 на 180 километре федеральной трассы. 21-летний водитель, управляя легковушкой, влетел под грузовик. Травмы получили его пассажир-сверстник и сам автомобилист.

Всего за сутки в двух ДТП в Рязанской области пострадали четыре человека. Еще 22 инцидента обошлись исключительно материальным ущербом.