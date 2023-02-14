Очередное метеопредупреждение выпустило рязанское ГУ МЧС 14 февраля

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
До конца дня 14 февраля в Рязани и области сохранятся сохранится гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные метеорологов.
В связи с непогодой в ведомстве напоминают о правилах безопасности и рекомендуют:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
Ранее рязанцев предупредили о сильном снеге, метели, а также мокром снеге и дожде (читать подробнее).
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