«Не надо бояться». Раненый в бою тренер по грэпплингу Роман Денисов вернулся в Рязань из зоны СВО

Тренер по спортивной борьбе «Академии единоборств» Роман Денисов вернулся в Рязань из зоны СВО. Фото: министерство спорта Рязанской области.

Из зоны проведения специальной военной операции вернулся в Рязани тренер по спортивной борьбе Роман Денисов, сообщает министерство физкультуры и спорта региона.

В зону СВО тренер отправился в сентябре 2022 года, а в январе этого года получил ранение. Романа Денисова направили в госпиталь, и сейчас он проходит курс лечения и реабилитации на дому.

Отмечается, что тренер не только готов снова отправится в зону боевых действий, но вернуться оттуда с победой, чтобы и дальше тренировать, воспитать спортсменов.

Роману Денисову вручили благодарственное письмо от министра спорта и памятный подарок от директора «Академии единоборств» Виталия Шабанова (слева). Фото: минспорт Рязанской области.

«Не надо бояться! За нас это никто не сделает», - цитирует минспорта обращение Денисова к рязанским мужчинам.

Денисов Роман Николаевич - двукратный победитель первенства России по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг среди ветеранов, серебряный призер первенства Мира по грэпплингу среди ветеранов. Стаж работы тренером с 1994 года.

Готовил кандидатов для прохождения отбора в спецподразделения и бойцов спецподразделений.

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