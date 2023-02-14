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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:34

В 2023 году Рязанская область экспортирует сельхозпродукции на 17 млн долларов

В прошлом году рязанские аграрии экспортировали продукции на 16 миллионов долларов
Источник:kp.ru
В областном Минсельхозе 13 февраля обсудили работу программы «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В областном Минсельхозе 13 февраля обсудили работу программы «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2022 году Рязанский регион экспортировал сельхозпродукции на сумму свыше 16 миллионов долларов. В этом году планируется поставка на 17 миллионов долларов. Об этом рассказал зампред рязанского правительства Виталий Артемов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Артемов подчеркнул, что все средства «работают» на экономику Рязанской области и развитие агропромышленного комплекса.

Кроме того, наш регион поставляет такие продукты, как хлопья, консервы, зерновые полуфабрикаты, безалкогольные напитки и конфеты в Китай, Израиль, Арабские эмираты, а также в страны СНГ. На международном рынке это востребовано.

Планируется увеличение объемов поставок за рубеж, сообщил замред правительства региона.