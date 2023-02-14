Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто14 февраля 2023 6:00

Три ДТП и метель утром 14 февраля погрузили Рязань в серьезные пробки

Движение транспорта затруднено на многих участках улично-дорожной сети областного центра
Источник:kp.ru
Утром 14 февраля в Рязани из-за снегопадов наблюдаются восьмибалльные пробки.

Утром 14 февраля в Рязани из-за снегопадов наблюдаются восьмибалльные пробки.

Утром 14 февраля Рязань погрузилась в восьмибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали метель и три ДТП. По состоянию на 08:50, аварии произошли на перекрестке Куйбышевского шоссе и улицы Связи, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской, а также на перекрестке проезда Шабулина и улицы Пирогова.

Кроме того, движение транспорта затруднено на Московском шоссе – от автовокзала «Центральный» до путепровода на Приокский и от ТРЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Типанова.

Проблемы с движение также наблюдаются на улицах Есенина, Каширина, Дзержинского, Гагарина и на других участках улично-дорожной сети Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!