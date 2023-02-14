Три ДТП и метель утром 14 февраля погрузили Рязань в серьезные пробки

Утром 14 февраля в Рязани из-за снегопадов наблюдаются восьмибалльные пробки.

Утром 14 февраля Рязань погрузилась в восьмибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали метель и три ДТП. По состоянию на 08:50, аварии произошли на перекрестке Куйбышевского шоссе и улицы Связи, на пересечении проезда Шабулина и улицы Октябрьской, а также на перекрестке проезда Шабулина и улицы Пирогова.

Кроме того, движение транспорта затруднено на Московском шоссе – от автовокзала «Центральный» до путепровода на Приокский и от ТРЦ «Премьер» до пересечения Первомайского проспекта с улицей Типанова.

Проблемы с движение также наблюдаются на улицах Есенина, Каширина, Дзержинского, Гагарина и на других участках улично-дорожной сети Рязани.

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