Дом на проезде Грибоедова в Рязани будут сносить

Дом на проезде Грибоедова в Рязани, обрушившийся 12 февраля, будут сносить.

Дом №16 на проезде Грибоедова в Рязани будут сносить. Об этом заявила в соцсетях глава городской администрации Елена Сорокина.

«Мы оказываем помощь в транспортировке вещей, при необходимости закупим мебель, оборудование. После прохождения всех предусмотренных процедур будут готовиться документы на снос дома», - написала градоначальница.

По словам Сорокиной, все жильцы переехали из дома еще до последнего обрушения 12 февраля. Дальнейшее проживание там признано небезопасным. Одни семьи разместились в маневренном фонде, другие – у родственников.