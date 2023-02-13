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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 14:50

Дом на проезде Грибоедова в Рязани будут сносить

О том, что горадминистрация будет готовить документы, сообщила Елена Сорокина
Источник:kp.ru
Дом на проезде Грибоедова в Рязани, обрушившийся 12 февраля, будут сносить.

Дом на проезде Грибоедова в Рязани, обрушившийся 12 февраля, будут сносить.

Дом №16 на проезде Грибоедова в Рязани будут сносить. Об этом заявила в соцсетях глава городской администрации Елена Сорокина.

«Мы оказываем помощь в транспортировке вещей, при необходимости закупим мебель, оборудование. После прохождения всех предусмотренных процедур будут готовиться документы на снос дома», - написала градоначальница.

По словам Сорокиной, все жильцы переехали из дома еще до последнего обрушения 12 февраля. Дальнейшее проживание там признано небезопасным. Одни семьи разместились в маневренном фонде, другие – у родственников.