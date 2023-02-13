День всех влюбленных пройдет без воды на семи улицах в Рязани

14 февраля воду отключат до 17:00 на семи улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День всех влюбленных, 14 февраля, рязанцам обещали отключение холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба администрации Рязани.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе.

С 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица 7-я Линия, дома №№ 5, 7;

- улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87;

- улица Стройкова, дома №№84 корп. 1, 84 корп. 2.

Подвоз технической воды будет осуществлен с 10:00 по улице Стройкова, дом №84 корп. 1.

Кроме того, воду отключат с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

- улица Октябрьская, дома №№56, 56а (школа №48), 58, 60;

- улица Энгельса, дом №53;

- улица 1-я Красная, дом №26;

- улица Старореченская, дома №№15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17а, 19, 19а, 54, 56, дома №№ с 13 по 15 (нечетная сторона), с 48 по 52 (четная сторона), СНТ «Стройдеталь».